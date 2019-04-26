Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Молдови Павел Філіп заявив, що будівництво газопроводу Унгени-Кишинів розпочнеться 2 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Філіп заявив, що румунська компанія Transgaz підписала всі необхідні для початку роботи контракти.

"Ми робимо ще один крок назустріч енергетичній безпеці Молдови. Це означає, що наша країна зможе самостійно приймати рішення на благо громадян, без ризику, тому що у нас буде альтернативне джерело природного газу", - написав він у своєму Facebook.

Керівництво румунської компанії Transgaz заявляло, що газопровід здадуть в експлуатацію до кінця 2019 року.

Згідно з контрактом, румунський підрядник зобов'язаний здати комплекс в експлуатацію до 20 лютого 2020 року.

Нинішня угода з "Газпромом" на постачання до Молдови газу діє до 31 грудня 2019 року.

Протяжність газопроводу Унгени-Кишинів становитиме близько 120 км, ним можна буде імпортувати 1,5 млрд кубометрів газу, що повністю покриває потреби Молдови без Придністров'я.