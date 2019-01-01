Экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний Беларуси (ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), России (ОАО "Транснефть"), Польши (PERN S.A.) и Украины (АО "Укртранснафта") начались в Минске.

Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Во встрече принимают участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко, генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко, президент компании PERN Игорь Василевский.

Как сообщалось, Беларусь и РФ договорились о проведении 26 апреля в Минске экстренных переговоров в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

В этой связи Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

Вечером 25 апреля АО "Укртранснафта" также сообщило, что приостанавливает транзит нефти магистральным нефтепроводом "Мозырь - Броды".

