Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе колонии России

17:21 26.04.2019 0 комментариев Крым

Украинского политического заключенного Владимира Балуха до сих пор не выпустили из ШИЗО ИК-4 г. Торжок Тверской области.

Об этом стало известно после того, как его сестра Надежда 24 апреля 2019 года связалась с работниками колонии, сообщает Крымская правозащитная группа

Там женщине сообщили, что отправленная ею 16 апреля почтой посылка до сих пор не передана Балуху, так как он находится в штрафном изоляторе. На вопрос сестры украинца, когда его оттуда выпустят, женщине сказали, что по телефону такой информации не дают, но, как правило, второй раз заключенных помещают в ШИЗО на срок от 10 до 14 дней.

Надежда пояснила,  что 16 апреля 2019 года, после того, как у нее не приняли в колонии передачу с продуктами,  она решила отправить посылку почтой.

“Я взяла такси и поехала на ближайшую почту. Все 20 кг. в ящик не поместились, поэтому  я смогла отправить 13,5 кг. Через несколько дней я отправила в колонию еще одну небольшую посылку с оливковым маслом, мылом, шампунем и другими принадлежностями личной гигиены. Однако 24 апреля эта вторая посылка вернулась назад. Ее в колонии не приняли”, — рассказала Надежда Крымской правозащитной группе. В колонии сестре украинца сказали, что вторую посылку для Балуха могут принять только через 2 месяца.

Сестра украинца надеется, что в ближайшее время его выпустят из ШИЗО, и она сможет получить с ним свидание. Надежда поблагодарила всех неравнодушных людей, которые пишут Владимиру письма, и просит его не забывать.

Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что в феврале 2019 года Владимира Балуха, без его согласия,  в нарушении ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, этапировали из Крыма в Тверскую область РФ,  ИК-4 г. Торжок. Сейчас он незаконно содержится в колонии РФ, в которой к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо, зная его украинскую позицию и борьбу с российской репрессивной системой.  Пребывание украинского активиста в российской колонии создает серьезные угрозы его жизни и здоровью.



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