Приезд Эрдогана в оккупированный Крым откладывается на год
|16:01 26.04.2019
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|Крым
Окончательную дату открытия новой Соборной мечети в аннексированном Симферополе пришлось перенести на один год из-за "изменения проекта внутреннего оформления".
Об этом Крым Информу сообщил Руслан Бальбек, курирующий строительство. По его словам, в проект интерьера добавили «крымско-татарский колорит».
Ранее планировалось, что открытие новой Соборной мечети в аннексированный Симферополе состоится 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания указа президента России "о реабилитации депортированных народов Крыма".
Новая дата – 21 апреля 2020 года.
«В принципе мы могли уже сдать ближе к Новому году, но решили приурочить к 21 апреля (2020 года), как изначально планировалось на пятилетие», – добавил он.
Владимир Путин 25 апреля 2019 года дал поручение МИД России продумать до 1 июня формат возможного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в оккупированный Крым для участия в церемонии открытия большой Соборной мечети в Симферополе.
Ранее во время своего визита в оккупированный Крым президент России сообщил, что пригласил Эрдогана на это мероприятие.
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