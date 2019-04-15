Окончательную дату открытия новой Соборной мечети в аннексированном Симферополе пришлось перенести на один год из-за "изменения проекта внутреннего оформления".

Об этом Крым Информу сообщил Руслан Бальбек, курирующий строительство. По его словам, в проект интерьера добавили «крымско-татарский колорит».

Ранее планировалось, что открытие новой Соборной мечети в аннексированный Симферополе состоится 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания указа президента России "о реабилитации депортированных народов Крыма".

Новая дата – 21 апреля 2020 года.

«В принципе мы могли уже сдать ближе к Новому году, но решили приурочить к 21 апреля (2020 года), как изначально планировалось на пятилетие», – добавил он.

Владимир Путин 25 апреля 2019 года дал поручение МИД России продумать до 1 июня формат возможного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в оккупированный Крым для участия в церемонии открытия большой Соборной мечети в Симферополе.

Ранее во время своего визита в оккупированный Крым президент России сообщил, что пригласил Эрдогана на это мероприятие.