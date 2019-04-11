У Росії заперечують заяву Сенцова про катування під час затримання

16:41 26.04.2019 0 комментариев Крым

Російська влада стверджує, що український режисер Олег Сенцов не зазнавав жорстокого поводження під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають «альтернативне походження».

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту Росії Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ), де розглядається скарга Сенцова, повідомляє «Медуза», передає Укрінформ.

Російські правоохоронні органи, йдеться в документі, який надала адвокат міжнародної правозахисної організації «Агора» Наташа Добрева, провели «ретельне розслідування» заяви Сенцова про жорстоке поводження і не знайшли причин для порушення кримінальної справи.

Також Мін'юст відповів ЄСПЛ, що справу Сенцова розглядав «суд, створений на підставі закону», а вирок не був заснований на свідченнях, отриманих під тиском.

У зверненні до ЄСПЛ, поданому від імені Олега Сенцова, йдеться, що російська влада порушила статті 3 (заборона тортур) і статті 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Як повідомлялося раніше, українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму в травні 2014 року. Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в окупованому Криму.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі протягом 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Загалом у Росії та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму - нібито за шпигунство.



Ещё на эту тему:

17:21 26.04.2019
Балуха продолжают держать в штрафном изоляторе колонии России
21:01 25.04.2019
Росія досі не надала інформацію про стан Гриба
19:21 25.04.2019
Росія у спробі зламати Балуха порушує навіть власні закони - МЗС
16:41 25.04.2019
Политзаключенному Балуху "суд" увеличил срок
19:21 24.04.2019
Українців закликали підтримати українського політв'язня Володимира Балуха у важку годину
08:21 22.04.2019
Побутові деталі життя українських політв'язнів
13:01 19.04.2019
Російська прокуратура просить 9 років колонії для лівого активіста з окупованого Криму
11:01 18.04.2019
Британський євродепутат закликає РФ звільнити Сущенка та інших політв’язнів
09:21 16.04.2019
Книжку Сенцова видали німецькою мовою
16:21 15.04.2019
США стурбовані вироком "українським диверсантам" в окупованому Криму
09:41 15.04.2019
Політв’язень Балух написав листа українцям
08:01 11.04.2019
Диспансеризованого політв'язня Дудку жодного разу не відвідував лікар
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Армения Армения
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
18:21 26.04.2019
КС Молдови ухвалив рішення щодо дострокових виборів
10:21 26.04.2019
В МВС Молдови вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
Все новости страны
Россия Россия
15:21 26.04.2019
Американская компания выплатит штраф за нарушение санкций США против «Роснефти»
13:01 26.04.2019
К российскому аналогу SWIFT присоединился Евразийский банк Казахстана
11:21 26.04.2019
Россия пригрозила НАТО «ассиметричным ответом» в том числе и в Черном море
18:21 25.04.2019
Посол Німеччини в Вашингтоні попросила конгрес США утриматися від нових санкцій проти РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 26.04.2019
Будівництво газопроводу з Румунії в Молдову розпочнеться 2 травня
14:01 26.04.2019
Румунія проведе антикорупційний референдум разом з виборами в Європарламент
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
Все новости страны
Турция Турция
12:41 26.04.2019
У Стамбулі правоохоронці затримали 210 військовослужбовців, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО
15:21 25.04.2019
В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
Все новости страны
Украина Украина
19:41 26.04.2019
Окупанти вжили заходів проти руйнування Керченського моста та доріг
19:21 26.04.2019
Защитой фигуранта так называемого «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха подана апелляционная жалоба
19:01 26.04.2019
Оккупанты приготовили для крымчан "налог для самозанятых"
18:41 26.04.2019
Оккупанты передумали покупать новый сейнер для экипажа "Норда"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс