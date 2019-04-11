Російська влада стверджує, що український режисер Олег Сенцов не зазнавав жорстокого поводження під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають «альтернативне походження».

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту Росії Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ), де розглядається скарга Сенцова, повідомляє «Медуза», передає Укрінформ.

Російські правоохоронні органи, йдеться в документі, який надала адвокат міжнародної правозахисної організації «Агора» Наташа Добрева, провели «ретельне розслідування» заяви Сенцова про жорстоке поводження і не знайшли причин для порушення кримінальної справи.

Також Мін'юст відповів ЄСПЛ, що справу Сенцова розглядав «суд, створений на підставі закону», а вирок не був заснований на свідченнях, отриманих під тиском.

У зверненні до ЄСПЛ, поданому від імені Олега Сенцова, йдеться, що російська влада порушила статті 3 (заборона тортур) і статті 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Як повідомлялося раніше, українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму в травні 2014 року. Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в окупованому Криму.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі протягом 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Загалом у Росії та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму - нібито за шпигунство.