Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выражает солидарность с преследуемыми коллегами и призывает международные организации и дипломатические миссии поддержать требования и усилить давление на власти РФ для освобождения украинских и крымскотатарских журналистов и блогеров, незаконно удерживаемых в РФ и оккупированных ею Крыму и Донбассе.

Соответствующее заявление принято на расширенном заседании Правления НСЖУ в Киеве, сообщил в Facebook глава союза Сергей Томиленко, передает ATR.

Отмечается, что в условиях, когда работа украинских журналистов на оккупированных РФ территориях Украины невозможна, важную роль играют гражданские журналисты и блогеры.

«Журналистское сообщество Украины требует освободить незаконно приговоренного в Российской Федерации к 12 годам лишения свободы корреспондента Укринформ Романа Сущенко, прекратить преследование на временно оккупированном Крыму журналиста «Радио Свобода» Николая Семены, а также крымскотатарских гражданских журналистов Сервера Мустафаева, Наримана Мемедеминова и других крымскотатарских активистов-блогеров объединения «Крымская солидарность», которых российские власти держат в местах заключения», — говорится в заявлении.

Давление на этих журналистов и блогеров неоднократно осуждали международные институты, в том числе — Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Мониторинговая миссия ООН по правам человека.