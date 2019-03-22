Американская компания Haverly Systems, Inc. согласилась выплатить более 75 000 долларов США в рамках досудебного урегулирования спора с правительством.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, передает Информационное Сопротивление ссылаясь на “Голос Америки”.

Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, для компаний в области нефтедобычи, нефтепереработки и торговли.

Haverly Systems обвиняют в том, что она нарушила санкции США, введенные против российской компании «Роснефть».

Кампанию обвиняют в том, что она в 2016 и 2017 годах пыталась получить платеж от «Роснефти» по контрактам, которые касались лицензирования программного обеспечения, или услуг по обслуживанию программного обеспечения.

Хотя платеж должен поступить через 30-70 дней с даты контракта, «Роснефть» обратилась с требованием к компании о дополнительных налоговых документах, и платеж был проведен с задержкой и, таким образом, американская компания нарушила предусмотренный режимом санкций запрет на проведение операций с некоторыми долговыми инструментами «Роснефти».