В оккупированном Крыму заявляют о существенном снижении цен на отдых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе правительственного часа в так называемом "Госсовете" оккупированного Крыма, "министр" курортов и туризма аннексированного полуострова Вадим Волченко заявил, что средняя стоимость размещения на период майских праздников сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правда, признал чиновник, произошло это за счет отелей категории «5 звезд» (падение на 11,7%) и малых отелей ( минус 13%).

Цены на высокий сезон «подрезали» на 8% и исключительно в 5-звездочных отелях, коих на оккупированном полуострове единицы.

Ранее оккупанты заявляли, что в сезоне 2019 года средняя цена на отдых в аннексированном Крыму составит 2 тысячи 800 рублей в сутки. Цифра очень приблизительная, если учесть разброс цен и качество предлагаемых услуг.

В среднем ценовом сегменте, наиболее востребованном у туристов, цена наоборот подросли, особенно в местах размещения, хорошо зарекомендовавших себя в предыдущих сезонах.

Так, номер на двоих в категории «стандарт» с ребенком на дополнительном месте и завтраком по системе «шведский стол» в одном из известных пансионатов Алушты стоит летом от 6 тысяч рублей в сутки. Тоже стандарт, но чуть больше – уже от 9 тысяч.

В популярном 3-зведчном отеле Алупки, по словам туристов, цены выросли значительно: в разгар сезона придется заплатить за двухместный номер 8 -10 тысяч в зависимости от категории. Одноместный обойдется не менее 7 тысяч в сутки.

В одном из самых крупных санаториев оккупированного Крыма под сумму, озвученную г-н Черняком попадают только номера категории «эконом» и «стандарт» площадью 13 метров со старой мебелью. Мебель по новее обойдется уже в 7 тысяч в сутки на двоих, за кондиционер придется доплатить еще 1 тысячу. Одноместное размещение стартует от 4,3 тыс в сутки.

Отмечается также, что ряд отелей, подняв цены при раннем бронировании, ближе к сезону начали их снижать, но пока стоимость номеров на высокий сезон остается выше прошлогодних.

