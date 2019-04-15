Из стены бастиона у башни Константина в Феодосии пропали пушечные ядра.

По одной из легенд, несколько древних каменных ядер застряли в стене бастиона у башни Константина в Феодосии, в стене было два крупных ядра и одно маленькое, – рассказал общественник Александр Талипов. – На первом фото мы видим одно оставшееся, остальные из кладки пропали совсем недавно… Вот так, сотни лет были и вдруг пропали… На фото видно былую мощь бастиона и символа города-Башни Константина, а также нынешнюю немощь местной власти…», цитирует Новый День.

Напомним, башня Константина является одним из символов Феодосии – она изображена на старом на гербе города, часто встречается на почтовых марках, конвертах значках. Имеет статус памятника средневековой военной архитектуры. Башня построена в 1382 году. Последняя реставрация проводилась в 1958 году.

Летом 2016-го года часть древней кладки обвалилась, весной 2017 года процесс разрушения ускорился. В июле того же года были проведены спешные противоаварийные работы: башню укрепили подпорками, зацементировали кладку слабым цементным раствором, чтобы приостановить дальнейшее обрушение, и огородили территорию вокруг культурного объекта железным забором.

Этим дело пока и ограничилось.

Башня Константина – не единственный крымский памятник, разрушающийся после оккупации.

В пример можно привести знаменитую «дачу Стамболи» в той же Феодосии. Правда, здание начали реставрировать в 2015 году, но в 2018-м новая кровля, в которую вбухали миллионы, начала ржаветь.

Не следят оккупанты и за природными достопримечательностями: ведется строительство в пещерном комплексе Качи-Кальон, входящем в Бахчисарайский культурный заповедник: ради новых помещений уничтожаются основания скал, что рано или поздно может привести к обрушению.

Варварски истребляется и самая большая в Крыму популяция тюльпана Шренка, привлекающая тысячи туристов в окрестности Кояшского озера. Когда-то эта территория была закрытой, но сегодня участок не входит в Опукский заповедник. По словам крымчан, 2019 год выдался удачным на тюльпаны – их в окрестностях Кояша расцвело гораздо больше, чем в прошлом сезоне. На текущей неделе часть цветов уничтожили:

«Тюльпаны буквально выкошены. Их стало гораздо меньше. На точке с видом на Кояшское озеро их выкопали. На второй точке с видом на море вместо сплошного жёлтого ковра сильно прорежаная полянка. Только в совсем отдаленных местах тюльпан оказался нетронут, – рассказал в соцсетях крымский фотограф Вячеслав Лузанов. – Участок с видом на Кояшское озеро пострадал больше всего от рук браконьеров. Здесь тюльпаны выкопаны с луковицей, а значит, одна из лучших фототочек потеряна для фотографов. Понятно, почему именно этот участок привлек внимание собирателей: здесь была сама большая цветовая вариативность тюльпана. Теперь они будут радовать своим цветением в полисаднике какого-то предприимчивого крымчанина».



