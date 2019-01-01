«Укртранснафта» тимчасово припинила транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба»
|14:21 26.04.2019
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|Украина
Компанія «Укртранснафта» тимчасово припинила транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», яким Росія доставляє свою нафту через Білорусь та Україну до країн Європи.
Україна припинила транзит гілкою «Мозир-Броди» о 21:43 25 квітня, повідомляє Радио Свобода.
«Таке рішення компанія, зокрема, ухвалила, керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України. Відповідно до умов цього договору, «Укртранснафта» має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов’язків», – розповіли в «Уктранснафті».
Компанія додала, що змушена вдатися до таких дій у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).
23 квітня заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб заявляв, що Білорусь зупинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, країни Балтії та Польщу через низьку якість російської нафти.
Зі свого боку, заступник голови білоруського концерну «Білнафтохім» Володимир Сизов повідомив, що російська нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже надійшла в Євросоюз і Україну.
Перед цим білоруські компанії повідомили про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії. Зокрема, керівництво Мозирського нафтопереробного заводу заявило, що через неякісну сировину на підприємстві вийшло з ладу дороге устаткування.
22 квітня Міністерство енергетики Росії пообіцяло, що якість продукції поліпшиться найближчим часом.
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