Румунія проведе антикорупційний референдум разом з виборами в Європарламент

14:01 26.04.2019 0 комментариев Румыния

У Румунії одночасно з виборами до Європейського парламенту 26 травня відбудеться референдум з приводу скасування амністії і помилування тих, хто засуджений за корупційні злочини.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ підписав президент Румунії Клаус Йоганніс.

За словами Йоганніса, референдум необхідний у зв'язку з "серйозною стурбованістю суспільства корупцією та її наслідками, а також необхідністю забезпечити непідкупність чиновників".

Громадян Румунії попросять відповісти "Так" або "Ні" на два питання:

- "Чи згодні ви з забороною амністії і помилування за корупційні злочини?";

- "Чи згодні ви з необхідністю заборонити уряду самостійно приймати рішення у сфері злочинів, покарань і організації судового процесу, а також з розширенням права опротестовувати рішення кабміну в Конституційному суді?".

За румунськими законами, референдум вважається таким, що відбувся, якщо явка складе мінімум 30%.

"Якщо румуни візьмуть участь в голосуванні і скажуть, що вони не згодні з Соціал-демократами, у нас є мандат на негайні дії вже наступного дня", - заявив Йоганніс, не уточнивши, які саме "негайні" дії він має на увазі.

Нагадаємо, 24 квітня нижня палата парламенту Румунії схвалила зміни до кримінального кодексу, які можуть закрити кілька поточних справ про корупцію на високому рівні.

У Європейській комісії критикують Румунію за відсутність прогресу у проведенні судової реформи, спробах проштовхнути правові зміни, які послаблюють незалежність судової влади, та допомогти політикам, звинуваченим у корупції.



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