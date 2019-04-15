Противолодочные корабли ЧФ страны оккупанта провели учения по поиску и уничтожению субмарины
|13:41 26.04.2019
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|Крым
Малые противолодочные корабли ЧФ РФ «Ейск» и «Касимов» провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки в Чёрном море.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«Курс подлодки «неприятеля» активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменён в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами», – подчеркнули на флоте.
В пресс-службе отметили, что перед экипажами кораблей была поставлена задача не допустить прорыв лодки между ними или с фланга и уход от слежения на глубину.
В рамках учений моряки отработали тактические приёмы по непрерывному преследованию подлодки «противника» и её уничтожению.
Корабли осуществляли поиск подлодки во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27М морской авиации.
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