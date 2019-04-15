Апелляция по Эдему Бекирову ожидаемо отклонена
|13:21 26.04.2019
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|Крым
Так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму отклонил апелляцию защиты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО.
Апелляция по Эдему Бекирову ожидаемо отклонена. Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня, написал на своей странице в Facebook Musafir Zaman
Адвокат Ислям Велиляев сообщил, что следственные действия с Эдем агъа не проводятся более двух месяцев.
С какой целью человека с букетом болезней продолжают держать под стражей неясно, пишет блогер.
По словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.
«Усилилась отечность и появились боли в левой части груди. Я ходатайствовал о том, чтобы Бекирова перевели хотя бы под домашний арест, потому что в таком состоянии человека нужно отпускать и лечить, а не держать в СИЗО. Суд выслушал, удалился в совещательную комнату и мои доводы не принял. Отклонил апелляцию и оставил Эдема Бекирова в СИЗО», – рассказал адвокат Ислям Велиляев.
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