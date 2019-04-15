Так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму отклонил апелляцию защиты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО.

Апелляция по Эдему Бекирову ожидаемо отклонена. Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня, написал на своей странице в Facebook Musafir Zaman

Адвокат Ислям Велиляев сообщил, что следственные действия с Эдем агъа не проводятся более двух месяцев.

С какой целью человека с букетом болезней продолжают держать под стражей неясно, пишет блогер.

По словам адвоката Исляма Велиляева, состояние здоровья его подзащитного в последнее время ухудшилось.

«Усилилась отечность и появились боли в левой части груди. Я ходатайствовал о том, чтобы Бекирова перевели хотя бы под домашний арест, потому что в таком состоянии человека нужно отпускать и лечить, а не держать в СИЗО. Суд выслушал, удалился в совещательную комнату и мои доводы не принял. Отклонил апелляцию и оставил Эдема Бекирова в СИЗО», – рассказал адвокат Ислям Велиляев.