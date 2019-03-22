К российскому аналогу SWIFT присоединился Евразийский банк Казахстана

13:01 26.04.2019 0 комментариев Россия

Евразийский банк Казахстана, входящий в топ-10 страны по активам, стал участником Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, созданной в 2014 году из-за угрозы отключения России от международной системы SWIFT.

Об этом ​РБК рассказали два источника на финансовом рынке, в банке информацию подтвердили.

«Действительно АО «Евразийский банк» (Казахстан) подключился к системе передачи финансовых сообщений Банка России, договор с ЦБ уже подписан, мы ожидаем технического подключения», — сообщили в пресс-службе банка.

Казахстанский банк уже подключен к справочнику участников СПФС, а значит, ему можно передавать сообщения.

 Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что к СПФС подключились два банка, но не уточнила, что это за банки.

О подключении к СПФС первого зарубежного участника ЦБ объявил в ноябре 2018 года. Им стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку.

Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк. Активы банка на 31 марта 2019 года — 1,1 трлн тенге ($2,9 млрд).

Одновременно банк продолжит использовать и систему SWIFT, пояснили в пресс-службе Евразийского банка.

 



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