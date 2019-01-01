У Стамбулі правоохоронці затримали 210 військовослужбовців, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО

12:41 26.04.2019 0 комментариев Турция

У Стамбулі правоохоронці затримали 210 військовослужбовців, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО.

Про це повідомляє СNN Turk, передає Укрінформ.

«Командування сил поліції та жандармерії в Стамбулі розпочали одночасну операцію по затриманню 210 військовослужбовців у рамках розслідування справи по зв’язкам з ФЕТО», - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що усі військовослужбовці, на яких видано дозволи на арешт, перебувають на дійсній військовій службі.

Серед них 5 полковників, 7 підполковників, 14 майорів, 33 капітани і 102 військовослужбовці зі старшинського складу.



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