Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран

12:21 26.04.2019 0 комментариев Армения

На ближайшей сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет 22 мая в Бишкеке, могут быть согласованы предложения Армении по изменению устава организации. 

Об этом РБК рассказали дипломаты двух стран — членов организации.

Всего в ОДКБ​ входит шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. После согласования изменений министрами они будут вынесены на одобрение лидеров стран, которые соберутся на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированную на осень.

Суть предложенных Арменией поправок в устав заключается в том, чтобы прописать процедуру досрочного прекращения полномочий действующего генерального секретаря — эту должность, как предлагают в Ереване, должен занимать представитель той страны, от которой в порядке ротации он был назначен до истечения трехлетнего мандата, рассказал РБК один из дипломатов и подтвердил второй. До 2020 года и.о. генсека останется представитель России Валерий Семериков, после этого пост на три года перейдет к Белоруссии, рассказали собеседники РБК.

«Повестка дня СМИДа ОДКБ и пакет документов, планируемых к подписанию, в настоящее время формируются. Более полную информацию представим ближе к дате проведения мероприятия. По итогам СМИДа проинформируем о принятых решениях», — сказала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном изменении устава организации.

С апреля 2017 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении — Юрий Хачатуров. По уставу организации генсек утверждается на три года, от каждой из стран-членов в порядке ротации по алфавиту. Хачатуров стал первым генсеком, утвержденным по этому принципу. До этого с 2003 года генсеком был представитель России Николай Бордюжа. В 2018 году новое армянское правительство отозвало Хачатурова с поста генсека — в мае ему было предъявлено обвинение в свержении государственного строя (по делу о разгоне массовых демонстраций в марте 2008 года после президентских выборов), а в августе Армения начала процедуру его отзыва. 30 октября вступило в силу решение о досрочном прекращении его полномочий, тогда же обязанности главы секретариата были возложены на заместителя генсека Семерикова.

С момента отзыва Хачатурова Ереван настаивал на том, что его место должен занять другой представитель Армении — до 2020 года, срока истечения мандата, однако с этим не согласились другие страны, в частности Белоруссия. Дело в том, что в уставе организации не говорится о том, что в случае досрочного отзыва главы секретариата организации его место должен занять представитель того же государства.

Минск настаивает на том, чтобы пост генсека перешел к Белоруссии как к следующей по алфавиту. В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил кандидатуру госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася на пост генсека ОДКБ. В том же месяце кандидатуру Зася одобрили президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана и России. Армения это решение не поддержала, поэтому и.о. генсека на 2019 год остался Семериков.

Без реформирования устава Ереван отказывается утверждать нового генсека — представителя Белоруссии (по уставу организации такие решения должны приниматься единогласно всеми участниками ОДКБ).



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