РФ выдохнула «Санкций не последует» — об указе о выдаче паспортов жителям ОРДЛО
|12:01 26.04.2019
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|Украина
Усиление санкционного давления на Россию в связи с упрощённым порядком выдачи паспортов жителям ОРДЛО весьма маловероятно.
Об этом заявил доцент кафедры постсовеского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ, сообщает ИА REGNUM.
«Если смотреть, как ситуация развивается последние месяцы, то понятно, что рассчитывать на быстрое урегулирование и даже на выход на какую-то возможную дорожную карту этого урегулирования с приходом Зеленского вряд ли возможно», — заявил Гущин.
Что касается западной коалиции, то в последнее время в ней наметились серьёзные противоречия, и в Москве это хорошо понимают, уверен эксперт.
«Даже санкции после ситуации с введением военного положения и катерами (в Азовском море) — ну отправили катера, потеряли два катера, попали моряки в эту ситуацию, но каких-то суперсанкций против России после этой ситуации введено не было», — пояснил политолог.
«Поэтому в данном случае, я думаю, какой-то суперреакции жёсткой не будет. Тем более в Совете Безопасности ООН есть возможность блокирования этих решений», — добавил он.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В Киеве назвали это действие новым актом агрессии против Украины.
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