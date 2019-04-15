Оккупационные власти на федеральном уровне выдают лицензии на добычу песка в заповедных районах Западного берега аннексированного Крыма. Добыча песка ведется в массовом порядке.

В итоге уже в этом году побережье затянуто тоннами гниющих водорослей, Бакальская коса практически исчезла, меняются направления течений. Об этом сообщает Флот 2017 ссылаясь на Примечания.

По словам местных жителей сел Стерегущее и Поповка из-за массовой добычи песка исчезают песчаные пляжи, берег заболачивается. В качестве последней инстанции местные жители решили бить челом «царю» - подали интернет-петицию на имя В.Путина.

Как стало известно, варварская добыча песка ведется поблизости от заповедника «Бакальская коса». Местные жители сообщают, что из-за интенсивной добычи песка большая часть косы практически исчезла, в связи с чем изменились направления течений.

Вследствие изменения течения Бакальская бухта стала интенсивно загрязняться мусором из моря и водорослями, происходит заболачивание побережья. Местные жители теряют побережье, пригодное для отдыха.

"Власти" Раздольненского района в свою очередь утверждают, что неоднократно пытались запретить добычу песка, однако получали ответ о законности добычи.

В свою очередь коллаборанты из «Минэкологии» оккупированного Крыма утверждают, добыча песка ведется на законных основаниях, "лицензия выдана федеральным правительством".

Тем временем, добыча песка не прекращается, побережье продолжает уничтожаться, на местах добычи остаются огромные промоины.