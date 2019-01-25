Россия готова на применение ассиметричных мер против НАТО, если альянс продолжит усиливать свою деятельность возле границ РФ, в том числе и в Черном море.

С таким заявлением выступил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на московской конференции по безопасности, сообщает Флот 2017 ссылаясь на replyua.net.

Министр обороны страны агрессора дал понять, что любые действия НАТО вблизи российских границ ведут к росту напряженности и влекут за собой реакцию со стороны Росси и не всегда симметричную.

Сергей Шойгу: «… практические действия Альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ либо усиление активности в Черном и Балтийском морях — способствуют росту напряженности, требуют соответствующего реагирования с российской стороны. Хотел бы заверить, что ответные меры будут приниматься вовремя, причем не обязательно симметрично действиям НАТО».