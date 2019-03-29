Оккупанты надеются сделать перелеты в Крым "по адекватной, а не заоблачной цене"
|11:01 26.04.2019
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|Крым
До 1 июня правительство РФ должно придумать, как снизить цены на перелеты в оккупированный Крым.
- Есть поручение правительства России разработать до 1 июня ряд мер по стимулированию авиаперевозок в Симферополь. Речь идет о субсидировании туроператоров, расширении льготных пакетов. Стоимость авиабилетов - это сдерживающий момент для путешествий в Крым (и из Крыма – Авт.), - цитирует Объектив "министра" курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко.
Он уточнил, что этим летом цены на билеты в любом случае поднимутся. Но есть надежда, что, благодаря принятым властями мерам, можно будет найти предложения по адекватной, а не заоблачной цене.
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