В Госдуме РФ предложили проконсультировать Украину как снять блокаду с оккупированного Крыма
|10:41 26.04.2019
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|Крым
"Депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Михаил Шеремет предложил новой украинской власти начать консультации с российской стороной по снятию торгово-экономической блокады с аннексированного полуострова и отмене санкций.
"Российская Федерация всегда открыта для диалога и консультаций по этому вопросу. Крым стал самодостаточным российским регионом, который за последние пять лет добился полной экономической независимости от Украины, поэтому снятие торгово-экономической блокады и санкций носило бы больше символический характер, который бы дал мощный старт новому этапу российско-украинских отношений, построенных на уважении и тесном сотрудничестве", - сказал РИА Новости Шеремет, передает Объектив.
Депутат выразил надежду, что новая украинская власть "все-таки осознает и примет выбор крымчан жить на своей исторической родине в России".
"Киевским властям, чтобы двигаться дальше, пора принять очевидный и бесповоротный факт – воссоединение Крыма с Россией окончательно и исторически справедливо", - сказал депутат.
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