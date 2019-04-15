Президент РФ Владимир Путин поручил продумать формат визита президента Турции Реджепа Эрдогана на открытие новой соборной мечети в оккупированном Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент ждёт доклада от главы МИД РФ по этому вопросу к 1 июня текущего года.

Проручение главы РФ опубликовано на сайте Кремля. Открытие соборной мечети запланировано на конец 2019 года.

«МИД России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотрит формат возможного визита в Российскую Федерацию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в г. Симферополе», – говорится в тексте документа.

Напомним, 18 марта во время встречи с «крымской общественностью» в Симферополе президент РФ сообщил, что пригласил Тайипа Реджепа Эрдогана на открытие новой соборной мечети в оккупированном Крыму, и турецкий президент уже дал согласие.

Ранее Путин не стал обсуждать с Нетаньяху совместное открытие синагоги в аннексированном Крыму.

