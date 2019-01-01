Поминальний вечір, присвячений 33-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції, пройшов у Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

У заході взяли участь співробітники всіх підрозділів відомства, а також учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Молдові.

«Сьогодні ми згадуємо тих, хто, ризикуючи власним життям, ліквідовував наслідки найстрашнішої в історії ядерної катастрофи», - зазначив у своєму виступі глава МВС Молдови Олександру Жіздан.

Офіцерам запасу, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС було вручено пам'ятні знаки та Почесні дипломи МВС.

Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи та подивились документальний фільм про Чорнобиль.

Основні заходи, присвячені 33-й річниці Чорнобильської катастрофи, пройдуть в Молдові 26 квітня. Вони розпочнуться Меморіальним маршем в центрі молдавської столиці та покладанням квітів до Меморіального комплексу, спорудженому на честь ліквідаторів в одному з мікрорайонів Кишинева.