У Керченській протоці та Азовському морі 25 квітня спостерігається велике скупчення суден, які чекають на проходження Керч-Єнікальським каналом.

Як повідомив кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, у Керчі протягом дня спостерігалася сонячна погода, вітер був не штормовий, тож об’єктивних причин для перекриття каналу не було.

Близько 14 години танкери, балкери і суховантажі стояли на відстані близько півмилі від Керченського мосту, пізніше судна перемістилися далі в бік Чорного моря. Станом на 19 годину вечора відстань між кораблями і Керченським мостом становила близько двох морських миль.

Судна можна було побачити з берега в оцолицях Керчі, в районі слеища Героївське.

За інформацією сайту Marine Traffic, що відслідковує переміщення суден, в Азовському морі, на підході до Керченської протоки, перебували суховантажі і танкери під прапорами України, Панами, Маршалових островів, Танзанії, Белізу, Росії та інших держав.

Напередодні голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикало заявив, що Росія створює «штучні черги» кораблів у Керченській протоці, здійснюючи посилений огляд кораблів, які прямують до українських портів.