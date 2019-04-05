Уряд Угорщини попередив, що блокуватиме комісію Україна-НАТО через мовний закон
|10:01 26.04.2019
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|Украина
Уряд Угорщини попередив НАТО, що буде надалі блокувати проведення комісії Україна-НАТО у відповідь на ухвалення Радою мовного закону.
Про це повідомив у Twitter угорський журналіст Шабольч Пануй з посиланням на джерела в уряді Угорщини, передає Укрінформ.
"Джерела повідомляють мені, що посадовці Угорщини заявили заступнику генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер під час її візиту до Будапешта, що Угорщина продовжуватиме блокувати переговори між НАТО та Україною, якщо Київ ухвалить мовний закон, що і відбулося щойно", - написав Пануй.
Нагадаємо: у четвер, 25 квітня, Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.
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