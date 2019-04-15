Уряд Великої Британії “продовжує демонструвати неповагу” до нібито демократичного вибору жителів Криму, “возз’єднатися з Росією в 2014 році після проведення референдуму”.

Про це йдеться в поширеному в четвер увечері коментарі прес-служби посольства РФ в Сполученому Королівстві до недавньої заяви заступника голови британського МЗС Алана Данкана, повідомляє УНН.

“Змушені констатувати, що вони (висловлювання) повністю відірвані від дійсності. Офіційний Лондон продовжує демонструвати повну неповагу до демократичного вибору жителів Криму, які п’ять років тому в ході вільного волевиявлення, що здійснювався в повній відповідності з міжнародно-правовими нормами, в переважній більшості висловилися за возз’єднання півострова з Росією, реалізувавши закріплене в Статуті ООН право на самовизначення і зробивши, таким чином, вибір на користь мирного, стабільного розвитку, — йдеться в коментарі. — Прикро також повне і навмисне ігнорування реалій, пов’язаних з розвитком Криму в складі Росії. На жаль, консервативний уряд вважає за краще не помічати очевидних позитивних змін, які відбуваються в житті кримчан”.

Як вирішили заявити в посольстві, слова Данкана про нав’язування російського громадянства кримчанам, так само як і про “насильницьке виселення українців” абсурдні і демонструють “повне нерозуміння настроїв жителів Криму і об’єктивних обставин”.

“У цьому контексті вже не доводиться дивуватися бравуванням здійснюваним спільно із західними партнерами санкційним тиском, що принижують права кримчан і йдуть врозріз з нормами міжнародного права”, — вирішили заявити російські дипломати.