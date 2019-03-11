Україна чекає на моніторингову місію ЮНЕСКО, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому кримському Бахчисараї.

Про це міністр культури Євген Нищук заявив в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Укрінформ.

Так звані реставраційні роботи, які здійснює окупаційна влада щодо архітектурної пам’ятки, міністр назвав «брутальним нищенням ханського палацу».

«Зараз ми чекаємо на моніторингову місію, яка тільки й може нам допомогти, тому що ми прямого доступу (до Криму – ред.) не маємо. Мої особисті перемови з урядом і міністром культури Туреччини, який долучається до цих процесів; з 8 по 12 число в нас безпосередньо в Києві будуть представники ЮНЕСКО, з якими ми якраз маємо напрацювати параметри того, який чином вони будуть здійснювати місію і щодо Ханського палацу, і щодо Херсонеса, де також здійснюється чорна археологія, незаконні розкопки, де починається будівництво у заповіднику Херсонеса», – сказав Нищук.

Він додав, що перевірки стан цих пам’яток Україна може тільки за допомогою міжнародних місій.

Як повідомлялося, Київ неодноразово критикував так звану реставрацію, яку проводить російська влада в Ханському палаці.

Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».