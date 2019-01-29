Радбез ООН завершився спільною заявою Німеччини та Франції

09:01 26.04.2019 0 комментариев Украина

Німеччина та Франція засуджують указ Путіна про російські паспорти на Донбасі як такий, що суперечить Мінським домовленостям, проте сподіваються на новий імпульс їхнього виконання з новим українським президентом. 

Про це на спільному брифінгу по завершенню Радбезу ООН щодо України заявили представник Франції Франсуа Делатр та представник Німеччини Крістоф Хойзген, повідомляє Укрінформ.

“Німеччина та Франція засуджують публікацію російського указу який спрямований на те, щоб громадянам, які мешкають в окремих районах Донецької та Луганської областей України, було легше набувати російське громадянство”, - заявив Делатр.

Французький постпред нагадав, що ці райони, як і весь Донбас, є частиною української території, та додав, що рішення Росії “йде всупереч цілям та духу Мінських угод, всупереч деескалації, яка нині є настільки необхідною”. 

У свою чергу німецький представник додав, що для ухвалення якогось окремого рішення не було часу та можливості “на цьому етапі”, і вони вирішили вийти на брифінг на прохання українського представника Володимира Єльченка. 

“Український представник мені після засідання сказав, що потрібен ще й інший формат, потрібні консультації ( консультації Радбезу ООН щодо ситуації в Україні - ред.)”, - передав він слова Єльченка. 

На думку Хойзгена, дуже важливо, що з новим президентом, який невдовзі посяде свій пост в Україні, потрібно надати новий імпульс зусиллям з впровадження Мінських угод. 

“Німеччина та Франція є частиною Нормандського формату і готові до цього”, - пояснив він.

Водночас на питання кореспондента Укрінформу пояснити, які саме кроки може зробити для цього новий український президент, Хойзген відповів, що “не хоче нині спекулювати на цьому питанні”, та пояснив, що першим кроком має стати повне припинення вогню та відведення важкого озброєння. Німецький представник переконаний, що “у разі наявності політичної волі це можливо”, щоправда, не став уточнювати, чию політичну волю мав на увазі.

За даними поінформованих джерел Укрінформу, українська делегація передала представнику Німеччини, яка нині головує в РБ ООН, пропозиції щодо заяви Ради Безпеки ООН за підсумками засідання.

Рішення про оприлюднення такої заяви може бути ухвалене у неформальних консультаціях членів Радбезу ООН. 



Ещё на эту тему:

08:41 26.04.2019
РФ в ООН про паспортизацію Донбасу: Москва бере на себе велике економічне навантаження
08:21 26.04.2019
Росія вирішила перейти від "їх там немає" до "вони - наші громадяни" - Україна в ООН
08:46 25.04.2019
Генсек ООН очікує від РФ поваги до Мінських домовленостей
10:01 23.04.2019
В штаб-квартирі ООН розпочинає роботу 18-та сесія Постійного форуму з питань корінних народів
08:01 21.02.2019
США в ООН пообіцяли підтримувати Україну санкціями проти РФ та іншу допомогу
09:21 13.02.2019
В ООН заснували фонд гуманітарної допомоги Україні
08:41 13.02.2019
Постпред України в ООН порекомендував дати, в які РФ могла б знову скликати Радбез
08:31 13.02.2019
За столом Радбезу присутні агресор та жертва агресії - Франція в ООН
08:16 13.02.2019
Представник ФРН у Радбезі про слова росіян: склалося враження ніби Україна напала на РФ
19:41 12.02.2019
Оприлюднена дата, коли Генасамблея ООН обговорить ситуацію на окупованих територіях України
08:21 12.02.2019
Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росію щодо 4 річниці мінських угод, відклали на 5 годин
08:41 29.01.2019
Глава МЗС Польщі закликає відправити в Україну миротворчу місію ООН
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Армения Армения
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
10:21 26.04.2019
В МВС Молдови вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
Все новости страны
Россия Россия
13:01 26.04.2019
К российскому аналогу SWIFT присоединился Евразийский банк Казахстана
11:21 26.04.2019
Россия пригрозила НАТО «ассиметричным ответом» в том числе и в Черном море
18:21 25.04.2019
Посол Німеччини в Вашингтоні попросила конгрес США утриматися від нових санкцій проти РФ
12:41 25.04.2019
В горах Карачаево-Черкесии экипажи вертолетов ЮВО искали цели в темное время суток
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 26.04.2019
Румунія проведе антикорупційний референдум разом з виборами в Європарламент
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
Все новости страны
Турция Турция
12:41 26.04.2019
У Стамбулі правоохоронці затримали 210 військовослужбовців, яких підозрюють у зв’язках з ФЕТО
15:21 25.04.2019
В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
Все новости страны
Украина Украина
13:41 26.04.2019
Противолодочные корабли ЧФ страны оккупанта провели учения по поиску и уничтожению субмарины
13:21 26.04.2019
Апелляция по Эдему Бекирову ожидаемо отклонена
12:01 26.04.2019
РФ выдохнула «Санкций не последует» — об указе о выдаче паспортов жителям ОРДЛО
11:41 26.04.2019
Оккупанты уничтожают песчаные пляжи на западе аннексированного Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс