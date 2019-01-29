Німеччина та Франція засуджують указ Путіна про російські паспорти на Донбасі як такий, що суперечить Мінським домовленостям, проте сподіваються на новий імпульс їхнього виконання з новим українським президентом.

Про це на спільному брифінгу по завершенню Радбезу ООН щодо України заявили представник Франції Франсуа Делатр та представник Німеччини Крістоф Хойзген, повідомляє Укрінформ.

“Німеччина та Франція засуджують публікацію російського указу який спрямований на те, щоб громадянам, які мешкають в окремих районах Донецької та Луганської областей України, було легше набувати російське громадянство”, - заявив Делатр.

Французький постпред нагадав, що ці райони, як і весь Донбас, є частиною української території, та додав, що рішення Росії “йде всупереч цілям та духу Мінських угод, всупереч деескалації, яка нині є настільки необхідною”.

У свою чергу німецький представник додав, що для ухвалення якогось окремого рішення не було часу та можливості “на цьому етапі”, і вони вирішили вийти на брифінг на прохання українського представника Володимира Єльченка.

“Український представник мені після засідання сказав, що потрібен ще й інший формат, потрібні консультації ( консультації Радбезу ООН щодо ситуації в Україні - ред.)”, - передав він слова Єльченка.

На думку Хойзгена, дуже важливо, що з новим президентом, який невдовзі посяде свій пост в Україні, потрібно надати новий імпульс зусиллям з впровадження Мінських угод.

“Німеччина та Франція є частиною Нормандського формату і готові до цього”, - пояснив він.

Водночас на питання кореспондента Укрінформу пояснити, які саме кроки може зробити для цього новий український президент, Хойзген відповів, що “не хоче нині спекулювати на цьому питанні”, та пояснив, що першим кроком має стати повне припинення вогню та відведення важкого озброєння. Німецький представник переконаний, що “у разі наявності політичної волі це можливо”, щоправда, не став уточнювати, чию політичну волю мав на увазі.

За даними поінформованих джерел Укрінформу, українська делегація передала представнику Німеччини, яка нині головує в РБ ООН, пропозиції щодо заяви Ради Безпеки ООН за підсумками засідання.

Рішення про оприлюднення такої заяви може бути ухвалене у неформальних консультаціях членів Радбезу ООН.