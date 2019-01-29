Рішення про спрощення надання громадянства РФ жителям Донбасу — це гуманітарна міра, приймаючи її, “Москва бере на себе велике економічне навантаження”.

Про це заявив у четвер постпред Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН по Україні, повідомляє УНН.

Він зазначив, що українська держава нібито не надає жителям Донбасу можливість реалізувати свої базові права. “Змушені були запропонувати їм наше сприяння. При цьому ніхто ні в кого нічого не відбирає. Навпаки, ми свідомо беремо на себе велику економічне і соціальне навантаження”, — сказав Небензя.

“Це гуманітарна міра, прошу вас це зрозуміти, — звернувся він до членів Радбезу. — Росія зацікавлена в процвітанні братської України. Власне, указ президента (Росії Володимира Путіна) і був направлений на те, щоб забезпечити тим громадянам, які опинилися в жахливих тяжких умовах, можливості соціального захисту”.

При цьому постпред наголосив, що дане рішення “ніяк не стосується мінських домовленостей і ні в якому разі не заважає Україні, Донецьку і Луганську ці домовленості виконувати”.

“Я, звичайно, дякую доповідачам (від ООН і ОБСЄ) за сьогоднішній брифінг, але, відверто кажучи, не зрозумів, яке відношення ці брифінги мали до того питання, яке на прохання української сторони привело нас в цей зал сьогодні, і як це питання співвідноситься з мінськими угодами”, — сказав Небензя.

Рішення Росії про полегшення надання російського громадянства жителям Донбасу допоможе вирішити їхні життєво важливі проблеми, додав Небензя.

“У внутрішні справи ми не втручаємося і повзучою анексією не займаємося. Ми лише даємо можливість людям нарешті кардинально вирішити життєво важливі для них проблеми, тому що київська влада ці проблеми вирішувати відмовляється”, — заявив він.