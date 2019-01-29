Російська Федерація не може заховати присутність своїх регулярних військ і найманців на Донбасі, і саме тому видала указ про спрощення отримання російських паспортів для громадян окупованого Сходу України.

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН по Україні, передає кореспондент УНН.

“Підписання указу є черговим втручанням РФ у внутрішні справи незалежної держави, грубим порушенням суверенітету, територіальної цілісності і єдності України”, — сказав Єльченко.

З його слів, указ також є нехтуванням Росією її зобов’язань в рамках Мінських угод, які чітко свідчать, які зобов’язання РФ: покласти край обстрілам, вивести свої війська і озброєння, звільнити українських захоплених осіб, відновити контроль України в прикордонних районах країни.

У зв’язку з цим Росія категорично відмовляється підтримати ініціативу України при ОБСЄ, а саме, з квітня встановити перемир’я в рамках великодніх свят, нагадав український дипломат.

“Крім того, Кремль цинічно порушує міжнародні права на окупованих територіях. Російська Федерація не може заховати присутність своїх регулярних військ і найманців на Донбасі, і приховувати, що вони грають важливу роль в збройному конфлікті там. Саме з цього вона вирішила перейти від п’ятирічної мантри “їх там немає” до нового реваншистського гасла — “вони — наші громадяни”, — додав він.