Самолет, принадлежащий авиакомпании BlueBird Airways (зарегистрирована в Греции), незаконно пересек сегодня воздушное пространство Республики Молдова и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения Органа гражданской авиации (ОГА).

Об этом сообщили источники в авиации, передает Deschide.MD.

Пресс-секретарь ОГА Ирина Бодолика подтвердила Deschide.MD информацию. По её словам, на борту самолета находится только экипаж. Ведомство уже сообщило о случае в профильные органы, чьи представители уже проверяют самолет.

Отметим, что самолет вылетел из Бухареста также не получив разрешения на взлет.