Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
|20:01 25.04.2019
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|Молдова
Самолет, принадлежащий авиакомпании BlueBird Airways (зарегистрирована в Греции), незаконно пересек сегодня воздушное пространство Республики Молдова и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения Органа гражданской авиации (ОГА).
Об этом сообщили источники в авиации, передает Deschide.MD.
Пресс-секретарь ОГА Ирина Бодолика подтвердила Deschide.MD информацию. По её словам, на борту самолета находится только экипаж. Ведомство уже сообщило о случае в профильные органы, чьи представители уже проверяют самолет.
Отметим, что самолет вылетел из Бухареста также не получив разрешения на взлет.
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