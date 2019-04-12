В оккупированном Крыму посчитали, во сколько в этом году обойдутся пасхальные куличи

20:41 25.04.2019 0 комментариев Крым

Специалисты Крымского статистического управления подсчитали, какую сумму жителям аннексированного полуострова предстоит потратить на приготовление пасхальных куличей.

Информация об этом была опубликована на официальном ведомственном сайте, сообщают Новости Крыма.

Для подсчета взяли самый обычный, стандартный, рецепт праздничной выпечки.

Для изготовления 5 куличей небольших размеров потребуется по 200 г сливочного масла и сметаны, 0,5 литра молока, 10 яиц, 0,5 кг сахара, 1 кг муки пшеничной высшего сорта, а также 50 г дрожжей и 200 г изюма.

Исходя из этого количества, за масло крымчанам придется заплатить 41,5-228 руб., за сметану – 20,5-43 руб., за молоко – 18-48 руб. Яйца обойдутся в 40-126 руб., сахар – в 12,95-31,67 руб., мука – в 25,9- 76 руб., изюм – в 39,6-160 руб., дрожжи – в 15-27,5 руб.

Таким образом, стоимость 5-ти бюджетных куличей обойдется в оккупированном Крыму в 213,45. Куличи «поэлитнее» будут стоить 740, 16 руб.

Официальный курс на 25 апреля 2019г



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