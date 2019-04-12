«Достижения» Ялтинского форума: «Золотой пляж» в Феодосии оккупанты застроят коттеджами

20:21 25.04.2019 0 комментариев Крым

В оккупированной Феодосии снова поднят вопрос застройки «Золотого пляжа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фирма «ТЭС», принадлежащая известной крымской семье Бейм и арендовавшая 3 гектара территории Феодосии на берегу моря, в 2009 году изменила целевое назначение земли, выделенной под строительство водно-спортивного комплекса. И под прикрытием геологоразведочных работ в песок начали вбивать 20-метровые сваи. Оказалось, пляж готовят к строительству 22-этажных апартаментов.

Общественность взбунтовалась, в дело вмешалась прокуратура Украины, застройщик заявил, что пункта об отсутствии капитальной застройки в проекте не было.

Тем не менее, стройку остановили.

И вот – через 10 лет – те же инвесторы вновь заявляют о строительстве. Правда, официально речь идет о яхтенной марине. Но проект подразумевает и жилую застройку.

Соглашение о строительстве яхтенной марины в оккупированной Феодосии с т. н. "Корпорацией развития Крыма" подписало ООО «Фирма «ТЭС», принадлежащая все тем же Беймам ( 70%). Документ подавался как одно из достижений Ялтинского экономического форума.

Проект предполагает марину на 100 яхт и сопутствующую инфраструктуру. Называться это будет опять же водно-спортивным комплексом «Золотой пляж». При этом на берегу появятся 60 коттеджей высотой до 3-х этажей – таким образом "инвестор" собирается окупить вложения в сумме 750 млн рублей.

Уникальность комплекса заключается в том, что он будет рассчитан на крупногабаритные яхты (свыше 25 метров): стоянка таких судов стоит около 4 тысяч долларов в сутки.

Однако местные жители беспокоятся: сваи, забитые под строительство многоэтажек, все еще на пляже и просто засыпаны песком.

«Экономического смысла в этом проекте нет, поэтому не исключено, что за этим стоят планы другого строительства», – цитируют «Примечания» юриста и общественника Александра Талипова.

Издание подчеркивает: на том же Ялтинском экономическом форуме, где было подписано соглашение о реализации проекта, вице-премьер Дмитрий Козак обратился к "крымским властям" с просьбой не застраивать побережье. На что получил ответ, что строительство в 500-метровой зоне запрещено, исключение делается лишь для объектов стратегического значения и рекреации.

Есть еще одна лазейка – объект оформляется как оздоровительный. Этим приемом в оккупированном Крыму еще с украинских времен пользуются не только строители, но и владельцы пляжей.
 



Ещё на эту тему:

20:41 25.04.2019
В оккупированном Крыму посчитали, во сколько в этом году обойдутся пасхальные куличи
19:01 25.04.2019
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму
15:01 25.04.2019
В оккупированном Крыму активизировались "черные археологи"
16:21 24.04.2019
Оккупанты готовы "править" украинских собственников недвижимости в Крыму
10:21 24.04.2019
Бывший премьер Франции, хотевший признать Крым российским, предстанет перед судом
09:01 24.04.2019
“Приниження на основі різного майнового стану” - глава СК РФ розповів про мотиви керченського стрілка
20:21 23.04.2019
В окупованому Севастополі діти отруїлися хімічною речовиною
20:01 23.04.2019
Жители оккупированного Симферополя попробуют выйти на акцию протеста
19:01 23.04.2019
Оккупированный Крым - "чемпион" России по стоимости минимальной продуктовой корзины
17:01 23.04.2019
У окупованому Криму невідомі розбили пам'ятну дошку Лесі Українки / Фото
15:41 23.04.2019
Експертами зібрано докази перетворення анексованого Криму в військову базу
10:41 23.04.2019
На севере оккупированного Крыма готовятся к массовой госпитализации населения - СМИ
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
Все новости страны
Россия Россия
18:21 25.04.2019
Посол Німеччини в Вашингтоні попросила конгрес США утриматися від нових санкцій проти РФ
12:41 25.04.2019
В горах Карачаево-Черкесии экипажи вертолетов ЮВО искали цели в темное время суток
11:21 25.04.2019
Артиллерийские соединения ЮВО провели масштабные боевые стрельбы в Северной Осетии
09:31 25.04.2019
Польща відмовилася приймати "брудну" російську нафту
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
15:21 25.04.2019
В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
16:01 24.04.2019
Турция представит новую модификацию своего БТР
Все новости страны
Украина Украина
21:01 25.04.2019
Росія досі не надала інформацію про стан Гриба
20:41 25.04.2019
В оккупированном Крыму посчитали, во сколько в этом году обойдутся пасхальные куличи
20:21 25.04.2019
«Достижения» Ялтинского форума: «Золотой пляж» в Феодосии оккупанты застроят коттеджами
19:21 25.04.2019
Росія у спробі зламати Балуха порушує навіть власні закони - МЗС
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс