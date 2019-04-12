В оккупированной Феодосии снова поднят вопрос застройки «Золотого пляжа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фирма «ТЭС», принадлежащая известной крымской семье Бейм и арендовавшая 3 гектара территории Феодосии на берегу моря, в 2009 году изменила целевое назначение земли, выделенной под строительство водно-спортивного комплекса. И под прикрытием геологоразведочных работ в песок начали вбивать 20-метровые сваи. Оказалось, пляж готовят к строительству 22-этажных апартаментов.

Общественность взбунтовалась, в дело вмешалась прокуратура Украины, застройщик заявил, что пункта об отсутствии капитальной застройки в проекте не было.

Тем не менее, стройку остановили.

И вот – через 10 лет – те же инвесторы вновь заявляют о строительстве. Правда, официально речь идет о яхтенной марине. Но проект подразумевает и жилую застройку.

Соглашение о строительстве яхтенной марины в оккупированной Феодосии с т. н. "Корпорацией развития Крыма" подписало ООО «Фирма «ТЭС», принадлежащая все тем же Беймам ( 70%). Документ подавался как одно из достижений Ялтинского экономического форума.

Проект предполагает марину на 100 яхт и сопутствующую инфраструктуру. Называться это будет опять же водно-спортивным комплексом «Золотой пляж». При этом на берегу появятся 60 коттеджей высотой до 3-х этажей – таким образом "инвестор" собирается окупить вложения в сумме 750 млн рублей.

Уникальность комплекса заключается в том, что он будет рассчитан на крупногабаритные яхты (свыше 25 метров): стоянка таких судов стоит около 4 тысяч долларов в сутки.

Однако местные жители беспокоятся: сваи, забитые под строительство многоэтажек, все еще на пляже и просто засыпаны песком.

«Экономического смысла в этом проекте нет, поэтому не исключено, что за этим стоят планы другого строительства», – цитируют «Примечания» юриста и общественника Александра Талипова.

Издание подчеркивает: на том же Ялтинском экономическом форуме, где было подписано соглашение о реализации проекта, вице-премьер Дмитрий Козак обратился к "крымским властям" с просьбой не застраивать побережье. На что получил ответ, что строительство в 500-метровой зоне запрещено, исключение делается лишь для объектов стратегического значения и рекреации.

Есть еще одна лазейка – объект оформляется как оздоровительный. Этим приемом в оккупированном Крыму еще с украинских времен пользуются не только строители, но и владельцы пляжей.

