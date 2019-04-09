Росія досі не надала інформацію про стан Гриба

21:01 25.04.2019 0 комментариев Украина

Російська сторона досі не надала інформацію про фізичний стан і медичну допомогу засудженому в РФ політичному в’язню Павлу Грибу.

Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив його батько Ігор Гриб.

"Павло потребує спеціалізованого лікування – операції у спеціалізованому медичному закладі, де є відповідні вузько направлені фахівці. В Ростові-на-Дону немає таких фахівців. Ніяка медична допомога, звичайно, не надавалась", - сказав батько.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи отримав він інформацію про стан здоров’я сина, Ігор Гриб відповів, що "офіційно – ні".

"Був запит від ЄСПЛ стосовно проведення обстеження, надання можливості доступу лікарів, що теж не було зроблено. Але дружина домоглась проведення обстеження за наші кошти, домоглась вивести його з СІЗО і доставити до клініки діагностичного центру, де було проведене обстеження. Маємо результати на руках", - розповів співрозмовник.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Раніше батько стверджував, що Павло Гриб потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця.



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