Південь Греції сколихнув землетрус
|19:41 25.04.2019
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|Греция
На півострові Пелопоннес на півдні Греції стався землетрус.
Передає УНН з посиланням на ekathimerini.com.
Землетрус силою 4,1 бала струснув район на південний схід від села Дімітсана, розташованого в районі Аркадії в центральній частині Пелопоннесу.
За даними Афінського геодінамичного інституту, поштовхи зафіксували на глибині 11,5 кілометрів.
Про пошкодження і травмованих не повідомлялося.
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