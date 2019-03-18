На півострові Пелопоннес на півдні Греції стався землетрус.

Передає УНН з посиланням на ekathimerini.com.

Землетрус силою 4,1 бала струснув район на південний схід від села Дімітсана, розташованого в районі Аркадії в центральній частині Пелопоннесу.

За даними Афінського геодінамичного інституту, поштовхи зафіксували на глибині 11,5 кілометрів.

Про пошкодження і травмованих не повідомлялося.