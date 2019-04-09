Російська окупаційна влада Криму вдається до порушення навіть власного законодавства, намагаючись зламати дух українського політв'язня Володимира Балуха.

Про це заявила речник МЗС Катерина Зеленко у Twitter, повідомляє Укрінформ.

"Ганебна арифметика: "суд" Криму постановив не зараховувати час, проведений В.Балухом в СІЗО, як 1 день за 1,5. Отже, час його перебування в колонії продовжено. У своїх спробах зламати дух українських політв’язнів окупанти готові порушити навіть власне законодавство", - написала Зеленко.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму "суд" відмовився зарахувати українському політв'язню Володимиру Балуху проведений в СІЗО строк "день за півтора", як того вимагає законодавство РФ.

"Суд" у Криму засудив Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму.

Балух з 29 березня 2019 року перебуває у колонії в місті Торжок Тверської області Росії, що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.