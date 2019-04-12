Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді.

Про це повідомляється на сайті суду, передає Укрінформ.

“25 квітня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 березня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Чорнобука В.І. строком на 60 днів до 24 травня 2019 року включно в межах строку досудового розслідування”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду Києва від 26 березня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

Як повідомлялося раніше, екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука затримали в Києві 3 листопада 2018 року.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у вчиненні правопорушення за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада). За словами генпрокурора, Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

Сам Чорнобук звинувачення у державній зраді відкидає.