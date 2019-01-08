Российские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из ОРДЛО, которые переедут на постоянное жительство в Россию.

Об этом сообщили РБК в Пенсионном фонде РФ. Россиянам, которые останутся в так называемых "ДНР" и "ЛНР", пенсии должна платить Украина.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию, разъяснили РБК в Пенсионном фонде РФ.



Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства — российского или украинского, пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда. Поэтому получить российский паспорт, остаться жить в "ДНР" или "ЛНР" и при этом претендовать на российские пенсии не получится, следует из ответа ПФР.



«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — сообщил Пенсионный фонд.

В вопросах назначения и выплаты пенсий гражданам из "ДНР" и "ЛНР" Пенсионный фонд России руководствуется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года.

Несмотря на то что Украина уже вышла из ряда договоров СНГ, из соглашения о пенсионном обеспечении она не выходила.

«Пенсионное обеспечение граждан государств — участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают», — говорится в документе. То есть соглашение основано на территориальном принципе, отметили в ПФР.







