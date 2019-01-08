Пенсионный фонд РФ: Россиянам, которые останутся в так называемых "ДНР" и "ЛНР", пенсии должна платить Украина
|17:41 25.04.2019
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|Украина
Российские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из ОРДЛО, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Об этом сообщили РБК в Пенсионном фонде РФ. Россиянам, которые останутся в так называемых "ДНР" и "ЛНР", пенсии должна платить Украина.
Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию, разъяснили РБК в Пенсионном фонде РФ.
Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства — российского или украинского, пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда. Поэтому получить российский паспорт, остаться жить в "ДНР" или "ЛНР" и при этом претендовать на российские пенсии не получится, следует из ответа ПФР.
«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — сообщил Пенсионный фонд.
В вопросах назначения и выплаты пенсий гражданам из "ДНР" и "ЛНР" Пенсионный фонд России руководствуется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года.
Несмотря на то что Украина уже вышла из ряда договоров СНГ, из соглашения о пенсионном обеспечении она не выходила.
«Пенсионное обеспечение граждан государств — участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают», — говорится в документе. То есть соглашение основано на территориальном принципе, отметили в ПФР.
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