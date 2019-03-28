Посол Німеччини в Вашингтоні попросила конгрес США утриматися від нових санкцій проти РФ

18:21 25.04.2019 0 комментариев Россия

Посол Німеччини в США Емілі Хабер направила лист до конгресу з проханням припинити погрожувати новими санкціями російським компаніям НОВАТЕК і "Газпром", які працюють у ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

У листі йдеться, що країни Європейського союзу нещодавно прийняли поправки в Газову директиву і питання блокування будівництва "Північного потоку-2" закрите.

"Всі країни, які критикували будівництво "Північного потоку-2", погодилися прийняти цей документ", - нагадала вона.

Посол назвала будь-які подальші кроки, які Вашингтон має намір робити, для того щоб перешкодити розвитку проекту, контрпродуктивними і потенційно загрожують енергетичній безпеці ЄС.

За її словами, санкції можуть завдати шкоди імпорту СПГ в Німеччину. Термінал з перевалки скрапленого природного газу потужністю близько 300 тис. т в рік в порту Росток планують побудувати бельгійська газотранспортна компанія Fluxys і НОВАТЕК. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано на 2022 рік.

Нагадаємо, що глава Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг написав лист до голови Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру, в якому він попередив, що компанія може звернутися в міжнародний арбітраж для захисту "Північного потоку-2".

15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

 



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