МЗС Британії розкритикувало паспортний указ Путіна
|18:01 25.04.2019
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|Украина
Британія засудила указ президента РФ Владіміра Путіна про паспортизацію жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Цей крок є останнім в моделі російської поведінки, спрямованої на загрозу безпеці та суверенітету України, а також підрив її територіальної цілісності", - сказали у четвер у британському МЗС.
"Російські чиновники прагнуть виправдати цей крок, пославшись на гуманітарні міркування. Проте громади, яких вони нібито підтримують, страждають від наслідків конфлікту, який почався і підживлювався Росією та її представниками", - йдеться у заяві.
Раніше у четвер Німеччина та Франція, США, а також ЄС, засудили крок Росії.
Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
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