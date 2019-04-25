Британія засудила указ президента РФ Владіміра Путіна про паспортизацію жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Цей крок є останнім в моделі російської поведінки, спрямованої на загрозу безпеці та суверенітету України, а також підрив її територіальної цілісності", - сказали у четвер у британському МЗС.

"Російські чиновники прагнуть виправдати цей крок, пославшись на гуманітарні міркування. Проте громади, яких вони нібито підтримують, страждають від наслідків конфлікту, який почався і підживлювався Росією та її представниками", - йдеться у заяві.

Раніше у четвер Німеччина та Франція, США, а також ЄС, засудили крок Росії.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.