Міністерство закордонних справ Литви в четвер назвало рішення РФ спростити порядок надання російського громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) втручанням у внутрішні справи України.

Як зазначено в заяві МЗС Литви, це рішення є "незаконним втручанням у внутрішні справи України, грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Литва закликає міжнародну громадськість суворо засудити ці дії Росії, які не може бути виправдано, закликає не визнавати незаконно виданих документів Російської Федерації та послідовно посилювати санкції щодо Росії за триваючі порушення суверенітету і територіальної цілісності", - заявили в МЗС.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку". Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.