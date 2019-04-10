С начала года Мариупольский порт переработал 1,5 млн тонн грузов
|17:21 25.04.2019
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|Украина
Мариупольский морской порт с начала 2019 года по состоянию на 25 апреля зафиксировал грузооборот 1,504 млн тонн.
Об этом свидетельствуют данные диспетчерской администрации порта, сообщают Порты Украины.
Среди основных грузов — черные металлы, зерновые, растительное масло и строительные материалы. На указанную дату зафиксировано 127 судозаходов.
С начала апреля грузооборот составил 236 тыс. тонн. Сейчас под обработкой находятся четыре судна, в Керченском проливе ожидают прохода еще два судна.
Мариупольский морской порт потерял треть судозаходов и порядка 140 тыс. тонн ежемесячного экспортного грузопотока металлопродукции вследствие строительства Россией моста через Керченский пролив и последовавшего ограничения прохода судов высотой 33 метра и более.
Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».
Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн.
Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году. Порт обработал 490 судов.
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