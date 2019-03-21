Украинские и американские эксперты обсудили вопрос повышения безопасности в Азово-Черноморском бассейне
|17:01 25.04.2019
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|Украина
На мероприятии, которое при поддержке Посольства США в Украине проходит с 22 по 26 апреля в Киеве, вопрос повышения безопасности в Азово-Черноморском бассейне обсуждали руководители Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, береговой охраны США, эксперты Администрации морских портов Украины, Морской администрации, ВМС и Госгидрографии.
В ходе круглого стола было отмечено, что вопросы совершенствования морского законодательства Украины сейчас крайне актуальны для страны, особенно учитывая необходимость обеспечения свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей, сообщает АМПУ.
От АМПУ во встрече приняли участие заместитель председателя по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский и директор департамента морской безопасности Андрей Кашуба.
«Поддержка Посольства США в Украине и Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ имеет большое значение для модернизации действующего законодательства в этой сфере и имплементации международных стандартов безопасности в повседневнуюработу всех, от кого зависит безопасность морских портов и портовых средств. Поэтому представители Администрации морских портов Украины и наши коллеги из США уделяют этим вопросам особое внимание», — отметил Сергей Гронский.
Он также добавил, что сейчас важнейшей задачей является налаживание надежной и эффективной системы взаимодействия между всеми субъектами морской безопасности в Украине и Азово-Черноморском бассейне.
В ходе круглого стола участники планируют изучить опыт американских партнеров и наработать конкретные предложения по совершенствованию морского законодательства Украины, обсудить отдельные аспекты модернизации катеров и кораблей Морской охраны ГПСУ, совершенствование системы связи и подготовки подразделений специальных действий на воде.
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