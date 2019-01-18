Посягання на суверенітет України - ЄС відреагував на указ Путіна про російські паспорти жителям ОРДЛО

16:21 25.04.2019 0 комментариев Украина

У Європейському Союзі вважають підписання указу президентом РФ Володимиром Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії. 

Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у четвер заяву офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич. 

"Підписання президентом Путіним указу, що дає право, зокрема, особам, які постійно проживають у певних областях Донецької та Луганської областей України, за спрощеним порядком подавати заяву на отримання російського громадянства, є ще однією атакою на суверенітет України з боку Росії", - йдеться у заяві ЄС.

"Строки ухвалення такого рішення відразу після президентських виборів в Україні, які продемонстрували сильну прихильність України демократії і верховенству права, свідчать про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт", - додали у Євросоюзі.

У ЄС заявили, що очікують, що "Росія утримається від дій, які суперечать мінським угодами, і перешкоджають повній реінтеграції неконтрольованих урядом територій в Україну".

"Усі сторони повинні повністю виконати свої зобов'язання за мінськими угодами", - наголосили у ЄС.

Євросоюз, як вказано, "залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.



Ещё на эту тему:

13:41 16.04.2019
Трибунал визначив дати слухань у справі України проти РФ щодо морського права
18:41 10.04.2019
ФГВФО продав офіс "дочки" російського держбанку ВТБ
15:21 12.03.2019
Росія направила ноту Україні через припинення "договору про дружбу"
18:01 30.01.2019
У Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни
16:41 18.01.2019
Слухання щодо "мегапозову" України проти РФ пройдуть у червні
13:01 04.01.2019
Польща заявила що Франція і Німеччина не можуть представляти всю Європу в "нормандському" форматі
18:01 03.01.2019
Пороховая бочка под Путиным: на отношения Украины и России повлияют два фактора
14:40 17.12.2018
Росія втратить решту України, якщо визнає "ДНР" і "ЛНР"
19:50 26.11.2018
"Ощадбанк" в Международном арбитраже выиграл иск против РФ на 1,3 млрд долларов
14:15 26.09.2018
Российская делегация не приехала на заседание комитета ПАЧЭС в Киев
19:21 12.06.2018
Путин не получил по зубам, поэтому скоро двинет дальше
23:55 15.12.2017
Сущенко использовал право на звонок, чтобы поздравить мать, - Фейгин
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
Все новости страны
Россия Россия
18:21 25.04.2019
Посол Німеччини в Вашингтоні попросила конгрес США утриматися від нових санкцій проти РФ
12:41 25.04.2019
В горах Карачаево-Черкесии экипажи вертолетов ЮВО искали цели в темное время суток
11:21 25.04.2019
Артиллерийские соединения ЮВО провели масштабные боевые стрельбы в Северной Осетии
09:31 25.04.2019
Польща відмовилася приймати "брудну" російську нафту
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
15:21 25.04.2019
В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
16:01 24.04.2019
Турция представит новую модификацию своего БТР
Все новости страны
Украина Украина
21:01 25.04.2019
Росія досі не надала інформацію про стан Гриба
20:41 25.04.2019
В оккупированном Крыму посчитали, во сколько в этом году обойдутся пасхальные куличи
20:21 25.04.2019
«Достижения» Ялтинского форума: «Золотой пляж» в Феодосии оккупанты застроят коттеджами
19:21 25.04.2019
Росія у спробі зламати Балуха порушує навіть власні закони - МЗС
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс