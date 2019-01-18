У Європейському Союзі вважають підписання указу президентом РФ Володимиром Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у четвер заяву офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич.

"Підписання президентом Путіним указу, що дає право, зокрема, особам, які постійно проживають у певних областях Донецької та Луганської областей України, за спрощеним порядком подавати заяву на отримання російського громадянства, є ще однією атакою на суверенітет України з боку Росії", - йдеться у заяві ЄС.

"Строки ухвалення такого рішення відразу після президентських виборів в Україні, які продемонстрували сильну прихильність України демократії і верховенству права, свідчать про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт", - додали у Євросоюзі.

У ЄС заявили, що очікують, що "Росія утримається від дій, які суперечать мінським угодами, і перешкоджають повній реінтеграції неконтрольованих урядом територій в Україну".

"Усі сторони повинні повністю виконати свої зобов'язання за мінськими угодами", - наголосили у ЄС.

Євросоюз, як вказано, "залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.