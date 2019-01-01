Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
|16:01 25.04.2019
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|Азербайджан
Автомобили Peugeot, выпускаемые на заводе «Khazar» компании «AzerMash» в Нефтчалинском промышленном квартале уже переданы ряду государственных и частных структур.
Об этом сообщила Trend глава пресс-службы компании Гюнай Намидар.
По ее словам, в настоящее время, ОАО «AzerMash» выпускает только одну модель Peugeot: «В мае стартовало серийное производство. Заказанные заранее Peugeot 407 уже переданы многим структурам государственного и частного сектора. Их цены варьируются в пределе 17,5-19,5 тысячи манатов».
Гюнай Намидар сказала, что пока автомобили поставляются лишь на местный рынок: «Производимые в настоящее время автомобили предназначены для местного рынка. Через определенное время, после получения лицензии на продажу за границу, эти автомобили будут экспортироваться и в страны СНГ. Первоначально Азербайджан будет поставлять Peugeot на рынок Украины».
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