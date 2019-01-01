Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ

16:01 25.04.2019 0 комментариев Азербайджан

Автомобили Peugeot, выпускаемые на заводе «Khazar» компании «AzerMash» в Нефтчалинском промышленном квартале уже переданы ряду государственных и частных структур.

Об этом сообщила Trend глава пресс-службы компании Гюнай Намидар.

По ее словам, в настоящее время, ОАО «AzerMash» выпускает только одну модель Peugeot: «В мае стартовало серийное производство. Заказанные заранее Peugeot 407 уже переданы многим структурам государственного и частного сектора. Их цены варьируются в пределе 17,5-19,5 тысячи манатов».

Гюнай Намидар сказала, что пока автомобили поставляются лишь на местный рынок: «Производимые в настоящее время автомобили предназначены для местного рынка. Через определенное время, после получения лицензии на продажу за границу, эти автомобили будут экспортироваться и в страны СНГ. Первоначально Азербайджан будет поставлять Peugeot на рынок Украины».



Ещё на эту тему:

15:44 19.01.2018
В Азербайджане планируется наладить производство еще 136 наименований продукции оборонного назначения
16:48 14.02.2017
Азербайджан представил свой первый БТР «Туфан» / Фото
18:20 23.11.2016
В Гяндже будет построен агропромышленный комплекс
13:15 21.11.2016
В Азербайджане за 10 месяцев снизился объем производства строительных материалов – ГКС
11:50 02.02.2016
Бакинский завод глубоководных оснований удвоит мощности
15:40 30.10.2015
SOCAR полностью модернизирует химическую промышленность Азербайджана
15:59 19.06.2015
Газпромбанк профинансирует строительство двух заводов SOCAR в Азербайджане
11:18 25.05.2015
Азербайджан будет использовать свое оптоволокно
12:47 03.02.2015
В Азербайджане будет создана еще одна промышленная зона
11:29 15.12.2014
«Газпромбанк» выделил SOCAR $420 млн кредита
09:17 20.02.2014
Делегация Турции обсудит военное сотрудничество с Азербайджаном
15:14 13.01.2014
Первый этап строительства Бакинского судзавода обошелся в $470 млн
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 25.04.2019
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
20:01 25.04.2019
Самолет греческой авиакомпании незаконно вылетел из Бухареста и без разрешения приземлился в аэропорту Кишинева
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
Все новости страны
Россия Россия
18:21 25.04.2019
Посол Німеччини в Вашингтоні попросила конгрес США утриматися від нових санкцій проти РФ
12:41 25.04.2019
В горах Карачаево-Черкесии экипажи вертолетов ЮВО искали цели в темное время суток
11:21 25.04.2019
Артиллерийские соединения ЮВО провели масштабные боевые стрельбы в Северной Осетии
09:31 25.04.2019
Польща відмовилася приймати "брудну" російську нафту
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
15:21 25.04.2019
В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
16:01 24.04.2019
Турция представит новую модификацию своего БТР
Все новости страны
Украина Украина
21:01 25.04.2019
Росія досі не надала інформацію про стан Гриба
20:41 25.04.2019
В оккупированном Крыму посчитали, во сколько в этом году обойдутся пасхальные куличи
20:21 25.04.2019
«Достижения» Ялтинского форума: «Золотой пляж» в Феодосии оккупанты застроят коттеджами
19:21 25.04.2019
Росія у спробі зламати Балуха порушує навіть власні закони - МЗС
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс