Автомобили Peugeot, выпускаемые на заводе «Khazar» компании «AzerMash» в Нефтчалинском промышленном квартале уже переданы ряду государственных и частных структур.

Об этом сообщила Trend глава пресс-службы компании Гюнай Намидар.

По ее словам, в настоящее время, ОАО «AzerMash» выпускает только одну модель Peugeot: «В мае стартовало серийное производство. Заказанные заранее Peugeot 407 уже переданы многим структурам государственного и частного сектора. Их цены варьируются в пределе 17,5-19,5 тысячи манатов».

Гюнай Намидар сказала, что пока автомобили поставляются лишь на местный рынок: «Производимые в настоящее время автомобили предназначены для местного рынка. Через определенное время, после получения лицензии на продажу за границу, эти автомобили будут экспортироваться и в страны СНГ. Первоначально Азербайджан будет поставлять Peugeot на рынок Украины».