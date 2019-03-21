В Турции тестируют ракеты для отечественного ЗРК
|15:21 25.04.2019
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|Турция
В Турции продолжаются испытания ракет для отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности HISAR.
Как сообщает агентство “Анадолу”, ЗРК HISAR планируется в скором времени принять на вооружение ПВО Турции.
Разработчики тестируют ракеты с боевыми боеголовками для ЗРК HISAR.
Испытания ведутся в условиях, максимально приближенных к боевым, и из ЗРК HISAR наносятся удары по мобильным целям. Также тестируются радар, система командного управления стрельбой, электрооптика и средства связи ЗРК.
ЗРК HISAR способна вести круговую стрельбу (на 360 градусов). Ракета взлетает вертикально и наводится на цель при помощи маневровых двигателей.
В Турции разрабатываются два вида ЗРК HISAR – малой дальности (HISAR-A радиусом действия до 15 километров) и средней (HISAR-O – до 25 километров).
ЗРК HISAR способны уничтожать летательные аппараты с неподвижным и поворотным крылом, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты типа «воздух-земля».
Испытания ЗРК HİSAR ведутся концернами ASELSAN и ROKETSAN.
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