В Турции продолжаются испытания ракет для отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности HISAR.

Как сообщает агентство “Анадолу”, ЗРК HISAR планируется в скором времени принять на вооружение ПВО Турции.

Разработчики тестируют ракеты с боевыми боеголовками для ЗРК HISAR.

Испытания ведутся в условиях, максимально приближенных к боевым, и из ЗРК HISAR наносятся удары по мобильным целям. Также тестируются радар, система командного управления стрельбой, электрооптика и средства связи ЗРК.

ЗРК HISAR способна вести круговую стрельбу (на 360 градусов). Ракета взлетает вертикально и наводится на цель при помощи маневровых двигателей.

В Турции разрабатываются два вида ЗРК HISAR – малой дальности (HISAR-A радиусом действия до 15 километров) и средней (HISAR-O – до 25 километров).

ЗРК HISAR способны уничтожать летательные аппараты с неподвижным и поворотным крылом, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты типа «воздух-земля».

Испытания ЗРК HİSAR ведутся концернами ASELSAN и ROKETSAN.