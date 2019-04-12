В оккупированном Крыму активизировались "черные археологи"
|15:01 25.04.2019
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|Крым
Курганы IV века до н.э. под Феодосией (с. Ближнее) стали объектами "раскопок" "черных археологов", которые активно "работают" в оккупированном Крыму.
Об очередных "раскопках" стало известно из сообщения пресс-службы так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма, сообщает Черноморская безопасность.
"Выявлен факт незаконного проведения земляных работ в границах объекта культурного наследия - группы курганов IV века до н.э., расположенного на территории села Ближнее под Феодосией. В ходе разрытия была нарушена целостность двух насыпей и поврежден сопутствующий культурный слой», - отметили в ведомстве.
Издание отмечает, что второй протокол Гаагской конвенции 1999 года запрещает проводить раскопки на оккупированных территориях. Согласно международному соглашению, без разрешения Украины российские ученые не имеют права изымать артефакты с крымской земли.
Механизмов для того, чтобы остановить российские раскопки в оккупированном Крыму, сейчас нет. Самое главное, по словам украинских ученых, - определить, какие артефакты присвоила Россия, чтобы после деоккупации Крыма требовать возврата ценностей.
Ранее сообщалось, что археологи страны-оккупанта обнаружили на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тысяч артефактов, среди которых фрагменты строительных материалов, курительные трубки, кухонная и столовая утварь, монеты.
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