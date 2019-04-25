Заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль заявила, що паспортний указ президента РФ Владіміра Путіна нагадує дії нацистів, а тому потягне за собою правові наслідки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеркаль заявила у четвер, 25 квітня.

"Практика надання громадянства на окупованих територіях активно використовувалася в Європі нацистами. Нацисти нав’язували німецьке громадянство населенню окупованих територій, через яке на населення поширювався примусовий призов до армії та примусова праця", - написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Російська Федерація використала інститут громадянства для порушення територіальної цілісності та суверенітету України, наголосила заступниця міністра.

Зеркаль Зазначила, що таку практику РФ вже застосовувала в окупованому Криму, і громадяни України, які відмовились від нав’язаного їм громадянства РФ, стали жертвами дискримінації.

Зеркаль нагадала, що ці порушення є предметом судового розгляду в Міжнародному суді ООН.

Вона висловила переконання, що РФ понесе правові наслідки за свої неправомірні дії "яким би складним і довгим цей процес не видавався, та якою б не була міжнародна політична кон’юнктура".

"Інші держави підтримають підхід невизнання жодних прав Російської Федерації, на які та може посилатися внаслідок застосування Указу про надання громадянства… Дії РФ є ескалацією конфлікту і є підставою для посилення стримувальних дій проти РФ", - додала заступниця голови МЗС.

Нагадаємо, 24 квітня Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.