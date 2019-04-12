Облавы в Крыму: Силовики увезли крымского татарина "для дачи показаний"
|14:21 25.04.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму 25 апреля силовики провели обыск в доме Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района.
После следственных действий его увезли якобы для дачи показаний, сообщил очевидец обыска Ахмад Рустем Огълу в соцсетях, пишет ATR.
«По словам родственников, Дилявера не задержали, но увезли для дачи показаний», — написал крымчанин в Facebook.
Напомним, утром из оккупированного Россией Крыма сообщили об обыске в доме Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района. Известно, что силовики приехали в 6 утра, во время обыска во дворе дежурили силовики в масках и в камуфляже с нашивками «СОБР».
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