В оккупированном Крыму 25 апреля силовики провели обыск в доме Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района.

После следственных действий его увезли якобы для дачи показаний, сообщил очевидец обыска Ахмад Рустем Огълу в соцсетях, пишет ATR.

«По словам родственников, Дилявера не задержали, но увезли для дачи показаний», — написал крымчанин в Facebook.

Напомним, утром из оккупированного Россией Крыма сообщили об обыске в доме Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района. Известно, что силовики приехали в 6 утра, во время обыска во дворе дежурили силовики в масках и в камуфляже с нашивками «СОБР».