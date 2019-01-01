У берегов Миконоса пришвартовалась одна из 10 самых дорогих яхт в мире - Radiant, которая принадлежит миллиардеру эмиру Дубая Абдулле Аль Футтаиму.



Впечатляющее судно имеет длину 110 метров и ширину 17 метров. Яхта была построена в 2009 году по заказу российского олигарха - Бориса Березовского, сообщает издание Русские Афины.

История яхты, ранее носившей имя "Darius", такова. Российский магнат поссорился с брокером, продавшим его яхту Darius, сообщает газета The Times. Бизнесмен продал судно, приобретенное им за 170 млн фунтов, автодельцу из ОАЭ Абдулле аль-Футтаиму за 217 млн фунтов. Николас Эдминстон, его бывший брокер, заявил, что бизнесмен должен ему 12,75 млн фунтов комиссионных, а Березовский подал иск в Высокий суд.

Решение о ее продаже российский олигарх принял в 2008 году, а ее первый спуск на воду в 2010 году произошел уже в качестве собственности Абдуллы Аль-Футтаима.

Напомним, яхта Darius ныне - "Radiant", одна из самых дорогих в мире. У нее есть семь палуб, вертолетная площадка, кинотеатр, бассейны для гостей и владельца.

По оценкам аналитиков рынка, стоимость яхты Radiant на сегодняшний день составляет 280 миллионов евро, что ставит ее в список 10 самых дорогих яхт в мире.

Технические характеристики "Radiant": Длина - 110 метров, ширина - 15 метров, год постройки - 2007. Полный дедвейт яхты составляет 621 тонну. Экипаж судна - 44 работника. Рассчитана на комфортный прием 20-ти гостей. На борту также имеются вертолетная площадка, кинотеатр, Спа-Центр.